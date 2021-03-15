Расстрел чучела. Фото: Комсомольская правда

https://racurs.ua/n151764-rasstrel-chuchela-iz-tanka-ustroili-v-rossii-na-maslenicu-foto.html

Ракурс

Расстрел чучела из танка на Масленицу устроили в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Танк с расстояния в несколько метров обстрелял чучело, после чего оно загорелось. Соответствующие фото появились в соцсетях.





Таким оригинальным образом Масленицу праздновали в милитари-парке. Посетителям мероприятия предлагали пострелять из автоматов, посоревноваться в сборке оружия, покататься на бронетранспортере и танке.







Напомним, ранее мы сообщали, что пасынок российского миллиардера Аркадия Скорова погиб на тематической военной вечеринке под колесами БТР в Санкт-Петербурге. 38-летний Андрей Кожевин был раздавлен танком на полигоне, где проходят исторические фестивали.