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Ракурс
Расстрел чучела. Фото: Комсомольская правда

Расстрел чучела из танка устроили в России на Масленицу (ФОТО)

15 мар 2021, 18:24
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Расстрел чучела из танка на Масленицу устроили в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Танк с расстояния в несколько метров обстрелял чучело, после чего оно загорелось. Соответствующие фото появились в соцсетях.

Расстрел чучела. Фото: Комсомольская правда


Таким оригинальным образом Масленицу праздновали в милитари-парке. Посетителям мероприятия предлагали пострелять из автоматов, посоревноваться в сборке оружия, покататься на бронетранспортере и танке.

Расстрел чучела. Фото: Комсомольская правда

Расстрел из танка. Фото: Комсомольская правда
Напомним, ранее мы сообщали, что пасынок российского миллиардера Аркадия Скорова погиб на тематической военной вечеринке под колесами БТР в Санкт-Петербурге. 38-летний Андрей Кожевин был раздавлен танком на полигоне, где проходят исторические фестивали.

Источник: Ракурс


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