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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «24 канал»

Коронавирус в Украине — в областной инфекционной больнице Харькова заняты все кислородные места

15 мар 2021, 18:12
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Вспышка коронавируса в Украине набирает обороты.

Так, в областной инфекционной больнице Харькова возникают проблемы по обеспечению всех пациентов кислородом. Об этом сообщает издание «Суспільне».

Кислородных концентраторов много куплено, но когда пациент нуждается в кислороде с большим потоком, 10 литров в минуту, концентратор уже не поможет, нужен кислород на магистральной основе. Там можно давать 15−20 литров в минуту. Кислородные места все заняты, — рассказал анестезиолог и консультант этой больницы Владимир Корсунов.

По мнению Корсунова, ситуация с коронавирусом в регионе будет ухудшаться, в частности потому, что распространяется новый штамм коронавируса, который является более агрессивным. По его мнению, настоящее количество больных значительно больше, чем-то, которое подает официальная статистика.

Главный врач областной инфекционной больницы Харькова Павел Нартов сообщил журналистам, что сейчас в учреждении работают над проведением 116 кислородных точек, ввод в эксплуатацию которых ожидается на этой неделе.

По словам Корсунова, нынешняя ситуация характеризуется большим количеством больных в возрасте до 40 лет и течение болезни у них значительно тяжелее.


Это связано с тем, что больные госпитализируются в более позднем периоде заболевания, лечатся в домашних условиях. Хочу всем сказать, что необходимо обращаться к врачу, чтобы адекватно была назначена терапия и наблюдение, — подчеркивает Нартов.

Напомним, мэры Львова и Харькова заявили об угрозе попадания их городов в «красную» зону.


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