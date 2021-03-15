В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n151763-koronavirus-v-ukraine-v-oblastnoy-infekcionnoy-bolnice-harkova-zanyaty-vse-kislorodnye-mesta.html

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Вспышка коронавируса в Украине набирает обороты.

Так, в областной инфекционной больнице Харькова возникают проблемы по обеспечению всех пациентов кислородом. Об этом сообщает издание «Суспільне».

Кислородных концентраторов много куплено, но когда пациент нуждается в кислороде с большим потоком, 10 литров в минуту, концентратор уже не поможет, нужен кислород на магистральной основе. Там можно давать 15−20 литров в минуту. Кислородные места все заняты, — рассказал анестезиолог и консультант этой больницы Владимир Корсунов.

По мнению Корсунова, ситуация с коронавирусом в регионе будет ухудшаться, в частности потому, что распространяется новый штамм коронавируса, который является более агрессивным. По его мнению, настоящее количество больных значительно больше, чем-то, которое подает официальная статистика.

Главный врач областной инфекционной больницы Харькова Павел Нартов сообщил журналистам, что сейчас в учреждении работают над проведением 116 кислородных точек, ввод в эксплуатацию которых ожидается на этой неделе.

По словам Корсунова, нынешняя ситуация характеризуется большим количеством больных в возрасте до 40 лет и течение болезни у них значительно тяжелее.

Это связано с тем, что больные госпитализируются в более позднем периоде заболевания, лечатся в домашних условиях. Хочу всем сказать, что необходимо обращаться к врачу, чтобы адекватно была назначена терапия и наблюдение, — подчеркивает Нартов.

Напомним, мэры Львова и Харькова заявили об угрозе попадания их городов в «красную» зону.