В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n151763-koronavirus-v-ukrayini-v-oblasniy-infekciyniy-likarni-harkova-zaynyati-vsi-kysnevi-miscya.html

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Спалах коронавірусу в Україні набирає обертів.

Так, в обласній інфекційній лікарні Харкова виникають проблеми із забезпечення всіх пацієнтів киснем. Про це повідомляє видання «Суспільне».

Кисневих концентраторів багато куплено, але коли пацієнт потребує кисню з більшим потоком, ніж 10 літрів на хвилину, концентратор вже не допоможе, потрібен кисень на магістральній основі. Там можна давати 15−20 літрів на хвилину. Кисневі місця всі зайняті, — розповів анестезіолог і консультант цієї лікарні Володимир Корсунов.

На думку Корсунова, ситуація з коронавірусом в регіоні погіршуватиметься, зокрема тому, що вирує новий штам коронавірусу, котрий є більш агресивним. На його думку, справжня кількість хворих значно більша, ніж та, яку подає офіційна статистика.

Головний лікар обласної інфекційної лікарні Харкова Павло Нартов повідомив журналістам, що наразі в закладі працюють над проведенням 116 кисневих точок, введення в експлуатацію яких очікується цього тижня.

За словами Корсунова, нинішня ситуація характеризується більшою кількістю хворих віком до 40 років і перебіг хвороби у них значно тяжчий.

Це пов’язано з тим, що хворі госпіталізуються на більш пізньому періоді захворювання, лікуються в домашніх умовах. Хочу всім сказати, що необхідно звертатися до лікаря, щоб адекватно була призначена терапія та спостереження, — наголошує Нартов.

Нагадаємо, мери Львова та Харкова заявили про загрозу потрапляння їхніх міст до «червоної» зони.