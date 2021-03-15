Розстріл з танка. Фото: Комсомольская правда

https://racurs.ua/ua/n151764-rozstril-opudala-z-tanka-vlashtuvaly-v-rosiyi-na-maslyanu-foto.html

Ракурс

Розстріл опудала з танка на Масляну влаштували в Красносільському районі Санкт-Петербурга.

Танк з відстані в кілька метрів обстріляв опудало, після чого воно загорілося. Відповідні фото з’явилися в соцмережах.



У такий оригінальний спосіб Масляну святкували в мілітарі-парку. Відвідувачам заходу пропонували постріляти з автоматів, позмагатися в складанні зброї, покататися на бронетранспортері і танку.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пасинок російського мільярдера Аркадія Скорова загинув на тематичній військовій вечірці під колесами БТР в Санкт-Петербурзі. 38-річний Андрій Кожевін був розчавлений танком на полігоні, де проходять історичні фестивалі.