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Ракурс
Розстріл з танка. Фото: Комсомольская правда

Розстріл опудала з танка влаштували в Росії на Масляну (ФОТО)

15 бер 2021, 18:24
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Розстріл опудала з танка на Масляну влаштували в Красносільському районі Санкт-Петербурга.


Танк з відстані в кілька метрів обстріляв опудало, після чого воно загорілося. Відповідні фото з’явилися в соцмережах.

Розстріл з танка. Фото: Комсомольская правдаУ такий оригінальний спосіб Масляну святкували в мілітарі-парку. Відвідувачам заходу пропонували постріляти з автоматів, позмагатися в складанні зброї, покататися на бронетранспортері і танку.

Розстріл з танка. Фото: Комсомольская правда
Розстріл з танка. Фото: Комсомольская правда
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пасинок російського мільярдера Аркадія Скорова загинув на тематичній військовій вечірці під колесами БТР в Санкт-Петербурзі. 38-річний Андрій Кожевін був розчавлений танком на полігоні, де проходять історичні фестивалі.

Джерело: Ракурс


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