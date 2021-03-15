Чорна діра. Фото: Istock

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Ракурс

Чорна діра, що блукає — такий незвичайний об'єкт вдалося відшукати астрономам з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики в США.

Незвичайна чорна діра рухається не тільки у Всесвіті, а й в межах своєї галактики. Про це повідомляє Science alert.

Повідомляється, що космічний об'єкт виявили в спіральній галактиці J0437+2456. Команда астрофізиків займалася пошуками такого рідкісного явища протягом п’яти років, порівнюючи швидкості надмасивних чорних дір і їх галактик. Головною метою пошуків були мегамазери — тип активної надмасивної чорної діри, в якій накопичується акреційний диск з газу і пилу, генеруючий величезну кількість тепла і світла.

Ми намагалися з’ясувати, чи збігаються швидкості чорних дір зі швидкостями галактик, в яких вони знаходяться. Очікувалося, що вони повинні мати однакову швидкість. В іншому випадку це означає, що чорна діра була пошкоджена, — пояснюють науковці.

Команда уважно вивчила з десяток мегамазерів, порівнюючи дані про швидкість чорної діри з даними спостережень за всієї галактикою. Дев’ять з них відповідали очікуванням відносно надмасивних чорних дір. Однак одна з них поводила себе інакше.

Вчені з’ясували, що ця чорна діра може розвивати швидкість до 4 тис. 810 кілометрів на секунду. Натомість нейтральний водень галактики видаляється зі швидкістю 4 тис. 910 км/с. Згідно зі спостереженнями за рухом зірок і газів, швидкість внутрішньої області галактики становить 4 тис. 860 км/с.





Поки залишається невідомим, що саме змусило чорну діру пересуватися, але у дослідників є кілька версій. Наразі вчені підозрюють, що це — наслідок злиття двох надмасивних чорних дір. Також чорна діра може виявитися частиною подвійної системи.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що астрофізики зафіксували 25 тис. чорних дір на одній карті — найдетальнішій на сьогодні, яка була знята в області низьких радіочастот. Команді фізиків довелося під'єднати суперкомп’ютери, а спеціальні алгоритми прораховували стан іоносфери і коригували отримані радіотелескопами дані з урахуванням її впливу.