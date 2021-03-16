«Роман» 8-летней девочки-блогера закончился уголовным делом — мать девочки допросят

Девочка-блогер. Фото: УП

https://racurs.ua/n151825-roman-8-letney-devochki-blogera-zakonchilsya-ugolovnym-delom-mat-devochki-doprosyat.html

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Роман 8-летней девочки с 13-летним парнем озадачил украинское общество. Полиция открыла уголовное производство о распространении порнографии из-за «отношений» 8-летней киевской модели и блогера Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пай.

Мать восьмилетней девочки вызвали на допрос в полицию. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Сообщается, что правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов). Санкция статьи предусматривает штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Известно, что дети активно освещают свои отношения в социальных сетях: снимают совместные видео, показывают, как вместе спят и целуются. В своем Instagram девочка утверждает, что они сошлись по любви, а никак не из-за принуждения, денег или хайпа.

Мы познакомились семь месяцев назад и первой нашей целью было «похайпить» и «поднять актив». Но прошло семь месяцев и мы друг к другу привязались, — написала девочка в Instagram.

В то же время мать девочки оправдывает отношения дочери с подростком. Она считает, что это — любовь, поэтому не стоит мешать детям.

Напомним, ранее мы сообщали, что 8-летняя девочка-блогер наделала шума своим «романом» — на своих страницах она заявила, что отныне встречается с 13-летним парнем. На странице юной девочки начали появляться фото с поцелуями детей, что вызвало возмущение в подписчиков и всколыхнуло украинские соцсети.

На эту ситуацию отреагировал Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба. Он заявил, что уже обратился в Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру и киберполицию из-за распространения в соцсетях информации о «романе» 8-летней девочки и ее 13-летнего парня, а также соответствующего контента.