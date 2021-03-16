За сбитие Ил-76 главаря ЛНР приговорили к пожизненному заключению. Фото: job-sbu.org

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Главаря ЛНР Игоря Плотницкого заочно приговорил Красногвардейский суд Днепра к пожизненному лишению свободы по делу о сбитом самолете Ил-76 возле аэропорта Луганска в июне 2014 года.

Также к пожизненному заключению приговорили двух его подельников — командиров боевиков Андрея Патрушева и Александра Гуреева. Об этом сообщает издание «Відкритий».

Игорь Плотницкий на момент совершения преступления был командиром незаконного вооруженного формирования «Заря», Патрушев — его заместителем, Гуреев возглавлял батальон луганских НВФ «Витязь».

Главная статья обвинения — терроризм (ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины), кроме этого — создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (ч. 2 ст. 260) и планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны (ч. 2 ст. 437).

Судебный процесс проходил заочно, так как обвиняемые находятся в розыске и в суд не появлялись.

14 июня 2014 года боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета были девять членов экипажа и 40 военнослужащих. Все они погибли.

Самолет вылетел из Днепра, его обстреляли из ПЗРК и крупнокалиберного пулемета при заходе на посадку в аэропорт Луганска на высоте 400 м. Тогдашний главарь террористов ЛНР Валерий Болотов заявил, что украинский транспортный самолет сбили представители самопровозглашённой республики.

По данным Генпрокуратуры, непосредственными организаторами теракта были террористы Игорь Плотницкий, Андрей Патрушев и Александр Гуреев.

27 марта 2017 года Павлоградский суд признал виновным генерал-майора Виктора Назарова по делу о сбитом Ил-76 и приговорил его к семи годам лишения свободы.

Суд решил, что Назаров, находясь в должности начальника штаба, первого заместителя руководителя АТО на территории Донецкой и Луганской областей, знал, что аэродром Луганска находится в окружении противника, который регулярно осуществляет его обстрел.