За збиття Іл-76 ватажка ЛНР засудили до довічного ув’язнення

За збиття Іл-76 суд заочно засудив до довічного ув’язнення ватажка ЛНР. Фото: job-sbu.org

https://racurs.ua/ua/n151824-za-zbyttya-il-76-vatajka-lnr-zasudyly-do-dovichnogo-uv-yaznennya.html

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Ватажка ЛНР Ігоря Плотницького заочно засудив Красногвардійський суд Дніпра до довічного позбавлення волі у справі про збитий літак Іл-76 біля аеропорту Луганська в червні 2014 року.

Також до довічного ув’язнення засудили двох його поплічників — командирів бойовиків Андрія Патрушева і Олександра Гуреєва. Про це повідомляє видання «Відкритий».

Ігор Плотницький на момент збиття літака був командиром незаконного збройного формування «Зоря», Патрушев — його заступником, Гуреєв очолював батальйон луганських НЗФ «Витязь».

Головна стаття звинувачення — тероризм (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України), окрім цього — створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань (ч. 2 ст. 260) та планування, підготовка, розв’язання та ведення агресивної війни (ч. 2 ст. 437).

Судовий процес відбувався заочно, оскільки обвинувачені перебувають у розшуку і до суду не з’являлися.

14 червня 2014 року бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака були дев’ять членів екіпажу і 40 військовослужбовців. Всі вони загинули.

Літак вилетів з Дніпра, його обстріляли з ПЗРК і великокаліберного кулемета при заході на посадку в аеропорт Луганська на висоті 400 м. Тодішній ватажок терористів ЛНР Валерій Болотов заявив, що український транспортний літак збили представники самопроголошеної республіки.

За даними Генпрокуратури, безпосередніми організаторами теракту були Ігор Плотницький, Андрій Патрушев і Олександр Гуреєв.

27 березня 2017 року Павлоградський суд визнав винним генерал-майора Віктора Назарова у справі про збитий Іл-76 і засудив його до семи років позбавлення волі.

Суд вирішив, що Назаров, перебуваючи на посаді начальника штабу, першого заступника керівника АТО на території Донецької та Луганської областей, знав, що аеродром Луганська перебуває в оточенні противника, який регулярно здійснює його обстріл.