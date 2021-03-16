Депутатів Бундестагу підозрюють в лобіюванні інтересів Баку, фото: Рада Азербайджанців України

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У Німеччині групу депутатів парламенту країни звинувачують в отриманні хабарів від Азербайджану задля просування інтересів офіційного Баку.

Зокрема, йдеться про двох членів правлячої партії Христянсько-демократичний союз (ХДС) — Акселя Фішера та Марка Хаупмана. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Фішера підозрюють у тому, що він під час роботи в Парламентські асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) міг отримувати від Азербайджану гроші. В офісі Фішера в Бундестазі, а також у нього вдома, на початку березня відбулися обшуки.

Що стосується Хаупмана, то його підозрюють в тому, що він заробив 16 тис. євро, публікуючи у газеті Südthüringen Kurier, яка йому належить, рекламу туристичних турів в Азербайджан та гранатового соку з азербайджанських фруктів. Відповідна реклама супроводжувалася редакційними матеріалами на схожі теми.

Хауптман, зі свого боку, стверджує, що публікація цих оголошень ніяк не вплинула на його політичну позицію. Втім, 11 березня він відмовився від свого депутатського мандата.

Крім того, у корупційних зв’язках з Азербайджаном підозрюють ще одного члена ХДС — Томаса Барайса. 12 березня проти нього було висунуте звинувачення в тому, що невдовзі після початку епідемії коронавірусної хвороби COVID-19 він домагався від німецького виробника медичної техніки Löwenstein Medical пріоритетних поставок апаратів ШВЛ до Азербайджану.

Сам депутат стверджує, що не чинив тиску на німецьку компанію, а його підтримка Азербайджану пояснюється лише намірами надати «гуманітарну допомогу».