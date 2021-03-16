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Ракурс
ДТП у Києві. Фото: Київ оперативний

Дві автівки та вантажівка не розминулися у Києві — моторошні фото

16 бер 2021, 16:30
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ДТП сьогодні, 16 березня, у Києві відбулося на вулиці Богатирській (у бік Вишгорода) у Києві.

Аварія трапилася за участю двох легкових автомобілів та вантажівки. Про це повідомляє «Київ Оперативний».

ДТП у Києві. Фото: Київ оперативний

Відомо, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у столиці одна з автівок перекинулася та злетіла у кювет. Наразі інформація про потерпілих та причини ДТП встановлюється.

ДТП у Києві. Фото: Київ оперативний

Поліція поки не відреагувала на масштабну аварію.

ДТП у Києві. Фото: Київ оперативний


ДТП у Києві. Фото: Київ оперативний
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нічна ДТП у Києві обговорюється в суспільстві. Вкотре нетверезий водій позбавив життя кількох людей. У мережі з’явилося відео смертельної аварії в Деснянському районі столиці.

Як видно з кадрів ДТП, позашляховик на значній швидкості врізався у легкове авто, яке зупинилося на червоне світло світлофора. «Тойота» ще декілька десятків метрів волочила «Шкоду» по проїжджій частині, доки обидві машини не зупинилися.

Джерело: Ракурс


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