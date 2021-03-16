Дві автівки та вантажівка не розминулися у Києві — моторошні фотоhttps://racurs.ua/ua/n151821-dvi-avtivky-ta-vantajivka-ne-rozmynulysya-u-kyievi-motoroshni-foto.htmlРакурс
ДТП сьогодні, 16 березня, у Києві відбулося на вулиці Богатирській (у бік Вишгорода) у Києві.
Аварія трапилася за участю двох легкових автомобілів та вантажівки. Про це повідомляє «Київ Оперативний».
Відомо, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у столиці одна з автівок перекинулася та злетіла у кювет. Наразі інформація про потерпілих та причини ДТП
встановлюється.
Поліція поки не відреагувала на масштабну аварію.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нічна ДТП у Києві обговорюється в суспільстві. Вкотре нетверезий водій позбавив життя кількох людей. У мережі з’явилося відео смертельної аварії в Деснянському районі столиці.
Як видно з кадрів ДТП, позашляховик на значній швидкості врізався у легкове авто, яке зупинилося на червоне світло світлофора. «Тойота» ще декілька десятків метрів волочила «Шкоду» по проїжджій частині, доки обидві машини не зупинилися.