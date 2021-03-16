ДТП у Києві. Фото: Київ оперативний

https://racurs.ua/ua/n151821-dvi-avtivky-ta-vantajivka-ne-rozmynulysya-u-kyievi-motoroshni-foto.html

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ДТП сьогодні, 16 березня, у Києві відбулося на вулиці Богатирській (у бік Вишгорода) у Києві.

Аварія трапилася за участю двох легкових автомобілів та вантажівки. Про це повідомляє «Київ Оперативний».





Відомо, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у столиці одна з автівок перекинулася та злетіла у кювет. Наразі інформація про потерпілих та причини ДТП встановлюється.





Поліція поки не відреагувала на масштабну аварію.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нічна ДТП у Києві обговорюється в суспільстві. Вкотре нетверезий водій позбавив життя кількох людей. У мережі з’явилося відео смертельної аварії в Деснянському районі столиці.

Як видно з кадрів ДТП, позашляховик на значній швидкості врізався у легкове авто, яке зупинилося на червоне світло світлофора. «Тойота» ще декілька десятків метрів волочила «Шкоду» по проїжджій частині, доки обидві машини не зупинилися.