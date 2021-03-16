У суді по справі Шеремета Антоненка не змогли привезти із СІЗО, скріншот відео

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Справу про убивство Павла Шеремета мав намір 16 березня розглянути Шевченківський райсуд Києва. Йшлос про зміну запобіжного заходу трьом підозрюваним — Андрію Антоненку, Юлії Кузьменко і Яні Дугарь.

Утім, засідання спочатку почалося із запізненням, а згодом його скасували. Як виявилося, Антоненка не змогли привезти із СІЗО. На початку засідання головуючий суддя оголосила заяву керівництва Лук’янівського СІЗО, у якій йшлося про виявлення коронавірусу в очільника конвою. Заміни вартовому терміново не знайшли, тому перепросили в суду і запропонували організувати засідання в режимі відеозв’язку.

Антоненко і справді незабаром з’явився на моніторі, утім скаржився на погану якість звуку, що міг підтвердити й офіцер, який відповідає за зв’язок у СІЗО. Адвокати підозрюваного у справі Шеремета порадили йому не погоджуватися на таку форму участі в засіданні, оскільки погана якість зв’язку могла б завадити процесу. Антоненко з цим погодився, як і інші підозрювані — Кузьменко та Дугарь.

Суддя ухвалила перенести засідання, на якому вкотре розглянуть клопотання про зміну запобіжного заходу, на 23 березня (14.00).

У трансляції із зали суду повідомлялося, що за трьох підозрюваних поручилися понад 10 нардепів, серед них і п’ятий президент України Петро Порошенко. Біля суду в середмісті Києва зібралися прихильники Антоненка, Кузьменко і Дугарь.

Нагадаємо, що минуле засідання закінчилося штовханиною між Нацгвардією та активістами, які стали на шляху автозаку, в якому вивозили Антоненка із суду.