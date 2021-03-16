Україна перервала зустріч ТКГ і вимагає виведення з її складу бойовиків ЛДНР

https://racurs.ua/ua/n151822-ukrayina-perervala-zustrich-tkg-i-vymagaie-vyvedennya-z-yiyi-skladu-boyovykiv-ldnr.html

Ракурс

Зустріч Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 16 березня довелося перервати через намір Росії залучити до переговорів засуджених за тероризм представників маріонеткових ЛДНР. Офіційний Київ зажадав, що із зустрічі політичної підгрупи ТКГ з мирного врегулювання війни на Донбасі вилучили оголошену в розшук нібито представницю Донецька Майю Пирогову.

Про це у Фейсбук сьогодні написав донеччанин, журналіст Сергій Гармаш.

За його словами, посол ОБСЄ в ТКГ П'єр Морель обґрунтовує участь представників підконтрольних Росії бойовиків в засіданнях ТКГ «усталеною практикою». І тому відмовився видаляти з конференції Пирогову. Українська делегація у відповідь заявила про перерву.

Робоча група ТКГ з політичних питань сьогодні працювала лише одну годину. Модератор групи від ОБСЄ посол Морель оголосив перерву на прохання української сторони… Жодного демаршу, просто Україна, в повній відповідності з мінськими угодами, попросила ОБСЄ видалити з групи запрошену… російською стороною «експертку» Майю Пирогову. Ця громадянка в Україні була засуджена за тероризм на 10 років і оголошена в розшук. Такі «учасники» делегітимізують переговори, — написав Гармаш в Facebook.



Морель водночас заявив, що у нього немає повноважень усунути Пирогову. Тому українська делегація чекатиме, доки це питання не обговорять на засіданні ТКГ. А до тих пір робоча група ТКГ з політичних питань не працюватиме.