Украина прервала встречу ТКГ и требует вывода из ее состава боевиков ЛДНР

https://racurs.ua/n151822-ukraina-prervala-vstrechu-tkg-i-trebuet-vyvoda-iz-ee-sostava-boevikov-ldnr.html

Ракурс

Встречу Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 16 марта пришлось прервать из-за намерения России привлечь к переговорам осужденных за терроризм представителей марионеточных ЛДНР. Официальный Киев потребовал, чтобы со встречи политической подгруппы ТКГ по мирному урегулированию войны на Донбассе изъяли объявленную в розыск якобы представительницу Донецка Майю Пирогову.

Об этом в Фейсбуке сегодня написал участник украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш.

По его словам, посол ОБСЕ в ТКГ Пьер Морель обосновывает участие представителей подконтрольных России боевиков в заседаниях ТКГ «устоявшейся практикой». И поэтому дипломат отказался «удалять» Пирогову. Украинская делегация в ответ заявила о перерыве.

Рабочая группа ТКГ по политическим вопросам сегодня работала лишь один час. Модератор группы от ОБСЕ посол Морель объявил перерыв по просьбе украинской стороны… Никакого демарша, просто Украина, в полном соответствии с минскими соглашениями, попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную… российской стороной «экспертку» Майю Пирогову. Эта гражданка в Украине была осуждена за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск. Такие «участники» делегитимизируют переговоры, — написал Гармаш в Facebook.



Морель то же время заявил, что у него нет полномочий устранить Пирогову. Поэтому украинская делегация будет ждать, пока этот вопрос не обсудят на заседании ТКГ. А до тех пор рабочая группа ТКГ по политическим вопросам работать не будет.