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Ракурс
На суд по делу Шеремета не смогли привезти из СИЗО Андрея Антоненко, скриншот видео

На суд по делу Шеремета не смогли привезти из СИЗО Андрея Антоненко

16 мар 2021, 16:27
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Дело об убийстве Павла Шеремета должен был 16 марта рассмотреть Шевченковский райсуд Киева. Речь шла об изменении меры пресечения трем подозреваемым — Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Впрочем, заседание сначала началось с опозданием, а впоследствии его отменили. Как оказалось, Антоненко не смогли привезти из СИЗО. В начале заседания председательствующий судья объявила заявление руководства Лукьяновского СИЗО, в котором говорилось об обнаружении коронавируса у главы конвоя. Замены в СИЗО срочно не нашли, поэтому извинились и предложили организовать заседание в режиме видеосвязи.

Антоненко действительно вскоре появился на мониторе, впрочем жаловался на плохое качество звука, что мог подтвердить и офицер, отвечающий за связь в СИЗО. Адвокаты подозреваемого по делу Шеремета посоветовали ему не соглашаться на такую ​​форму участия в заседании, поскольку плохое качество связи могло бы помешать процессу. Антоненко с этим согласился, как и другие подозреваемые — Кузьменко и Дугарь.

Судья приняла решение перенести заседание, на котором в очередной раз рассмотрят ходатайство об изменении меры пресечения, на 23 марта (14.00).


В трансляции из зала суда сообщалось, что за троих подозреваемых поручились более 10 нардепов, среди них и пятый президент Украины Петр Порошенко. У суда в центре Киева собрались сторонники Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Напомним, что прошлое заседание закончилось потасовкой между Нацгвардией и активистами, которые стали на пути автозака, в котором вывозили Антоненко из суда.

Источник: Ракурс


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