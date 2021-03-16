На суд по делу Шеремета не смогли привезти из СИЗО Андрея Антоненко, скриншот видео

https://racurs.ua/n151820-na-sud-po-delu-sheremeta-ne-smogli-privezti-iz-sizo-andreya-antonenko.html

Ракурс

Дело об убийстве Павла Шеремета должен был 16 марта рассмотреть Шевченковский райсуд Киева. Речь шла об изменении меры пресечения трем подозреваемым — Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

Впрочем, заседание сначала началось с опозданием, а впоследствии его отменили. Как оказалось, Антоненко не смогли привезти из СИЗО. В начале заседания председательствующий судья объявила заявление руководства Лукьяновского СИЗО, в котором говорилось об обнаружении коронавируса у главы конвоя. Замены в СИЗО срочно не нашли, поэтому извинились и предложили организовать заседание в режиме видеосвязи.

Антоненко действительно вскоре появился на мониторе, впрочем жаловался на плохое качество звука, что мог подтвердить и офицер, отвечающий за связь в СИЗО. Адвокаты подозреваемого по делу Шеремета посоветовали ему не соглашаться на такую ​​форму участия в заседании, поскольку плохое качество связи могло бы помешать процессу. Антоненко с этим согласился, как и другие подозреваемые — Кузьменко и Дугарь.

Судья приняла решение перенести заседание, на котором в очередной раз рассмотрят ходатайство об изменении меры пресечения, на 23 марта (14.00).

В трансляции из зала суда сообщалось, что за троих подозреваемых поручились более 10 нардепов, среди них и пятый президент Украины Петр Порошенко. У суда в центре Киева собрались сторонники Антоненко, Кузьменко и Дугарь.

Напомним, что прошлое заседание закончилось потасовкой между Нацгвардией и активистами, которые стали на пути автозака, в котором вывозили Антоненко из суда.