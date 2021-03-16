ДТП в Киеве. Фото: Киев оперативный

https://racurs.ua/n151821-dve-mashiny-i-gruzovik-ne-razminulis-v-kieve-jutkie-foto.html

Ракурс

ДТП сегодня, 16 марта, в Киеве произошло на улице Богатырской (в сторону Вышгорода) в Киеве.

Авария произошла с участием двух легковых автомобилей и грузовика. Об этом сообщает «Киев Оперативный».



Известно, что в результате дорожно-транспортного происшествия в столице одна из машин перевернулась и слетела в кювет. Сейчас информация о пострадавших и причинах ДТП устанавливаются.

Полиция пока не отреагировала на масштабную аварию.

Напомним, ранее мы сообщали, что ночная ДТП в Киеве обсуждается в обществе. В очередной раз нетрезвый водитель лишил жизни нескольких человек. В сети появилось видео смертельной аварии в Деснянском районе столицы.

Как видно из кадров ДТП, внедорожник на значительной скорости врезался в легковой автомобиль, который остановился на красный свет светофора. «Тойота» еще несколько десятков метров волочила «Шкоду» по проезжей части, пока обе машины не остановились.