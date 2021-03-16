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Ракурс
ДТП в Киеве. Фото: Киев оперативный

Две машины и грузовик не разминулись в Киеве — жуткие фото

16 мар 2021, 16:30
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ДТП сегодня, 16 марта, в Киеве произошло на улице Богатырской (в сторону Вышгорода) в Киеве.

Авария произошла с участием двух легковых автомобилей и грузовика. Об этом сообщает «Киев Оперативный».

ДТП в Киеве. Фото: Киев оперативный Известно, что в результате дорожно-транспортного происшествия в столице одна из машин перевернулась и слетела в кювет. Сейчас информация о пострадавших и причинах ДТП устанавливаются.

ДТП в Киеве. Фото: Киев оперативный Полиция пока не отреагировала на масштабную аварию.


ДТП в Киеве. Фото: Киев оперативный Напомним, ранее мы сообщали, что ночная ДТП в Киеве обсуждается в обществе. В очередной раз нетрезвый водитель лишил жизни нескольких человек. В сети появилось видео смертельной аварии в Деснянском районе столицы.

ДТП в Киеве. Фото: Киев оперативный Как видно из кадров ДТП, внедорожник на значительной скорости врезался в легковой автомобиль, который остановился на красный свет светофора. «Тойота» еще несколько десятков метров волочила «Шкоду» по проезжей части, пока обе машины не остановились.

Источник: Ракурс


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