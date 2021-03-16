Депутатов Бундестага подозревают в лоббировании интересов Баку, фото: Совет Азербайджанцев Украины

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В Германии группу депутатов парламента страны обвиняют в получении взяток от Азербайджана для продвижения интересов официального Баку.

В частности, речь идет о двух членов правящей партии Христянсько-демократический союз (ХДС) — Акселя Фишера и Марка Хаупмана. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Фишера подозревают в том, что он во время работы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) мог получать от Азербайджана деньги. В офисе Фишера в Бундестаге, а также у него дома, в начале марта проводились обыски.

Что касается Хаупмана, то его подозревают в том, что он заработал 16 тыс. евро, публикуя в газете Südthüringen Kurier, которая ему принадлежит, рекламу туристических туров в Азербайджан и гранатового сока из азербайджанских фруктов. Соответствующая реклама сопровождалась редакционными материалами на схожие темы.

Хауптман, со своей стороны, утверждает, что публикация этих объявлений никак не повлияла на его политическую позицию. Впрочем, 11 марта он отказался от своего депутатского мандата.

Кроме того, в коррупционных связях с Азербайджаном подозревают еще одного члена ХДС — Томаса Барайса. 12 марта против него было выдвинуто обвинение в том, что вскоре после начала эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 он добивался от немецкого производителя медицинской техники Löwenstein Medical приоритетных поставок аппаратов ИВЛ в Азербайджан.

Сам депутат утверждает, что не оказывал давления на немецкую компанию, а его поддержка Азербайджана объясняется намерениями предоставить «гуманитарную помощь».