Студент зібрав 27 тис. дол. для свого вчителя, який став безпритульним. Фото: Fox 11

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У США студент назбирав 27 тис. дол. для свого колишнього вчителя, який через пандемію став безпритульним.

У місті Фонтана, штат Каліфорнія, 77-річний Хосе Вільярруел десятки років працював учителем на заміну, пише Fox 11.

Однак з початком пандемії й переходом шкіл на дистанційне навчання чоловік був змушений звільнитися і вийти на пенсію. У нього були борги, тому допомоги вистачило ненадовго. У підсумку колишній вчитель переселився у свій автомобіль.

Моє тіло адаптувалося до всіх нерівностей сидіння в машині, — пожартував Вільярруел.

Один з його колишніх учнів, 21-річний студент Стівен Нава, випадково зустрів його на початку березня. Він вручив йому 300 дол., а потім створив сторінку для збору пожертвувань на краудфандинговому сайті GoFundMe.

Щоб залучити більше людей, студент розповів історію колишнього вчителя в TikTok (Тікток). У підсумку за тиждень Наве вдалося зібрати 27 тис. дол.

Він вручив чек колишньому вчителю в день його народження. Тепер Вільярруел планує зробити якомога більше добрих справ, щоб виправдати довіру людей, які йому допомогли.