Мішель Обама прокоментувала резонансне інтерв’ю Меган Маркл

Мішель Обама, фото: ru.furniturehomewares.com

https://racurs.ua/ua/n151831-mishel-obama-prokomentuvala-rezonansne-interv-u-megan-markl.html

Ракурс

Мішель Обама, дружина 44-го президента США Барака Обами, прокоментувала нещодавнє резонансне інтерв’ю британського принца Гаррі та Меган Маркл американській журналістці Опрі Уїнфрі.

Колишня перша леді США, зокрема, закликала Гаррі та Меган пробачити королівську сім’ю, повідомляє видання Access.

«Коли я думаю про те, через що вони проходять, я згадую про важливість сім’ї і просто молюся, щоб в якийсь момент було прощення, щоб були ясність, любов, щоб все вирішилося, — зазначила Обама. — Тому що немає нічого важливішого за сім’ю».

Мішель Обама також висловила подяку своїм близьким, особливо чоловікові.

Скандальне інтерв’ю Гаррі та Меган в ефірі американського телебачення демонструвалося 8 березня. Воно зібрало біля екранів рекордну кількість глядачів — близько 17,8 млн.

Нагадаємо, Томас Маркл, батько Меган Маркл, нещодавно розкритикував скандальне інтерв’ю своєї доньки та її чоловіка принца Гаррі.