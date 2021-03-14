Інтерв’ю Меган Маркл притягнуло до екранів рекордну кількість глядачів

Меган Маркл. Фото: HELLO

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Інтерв’ю Меган Маркл і принца Гаррі для Опри Вінфрі привернуло величезну аудиторію, зібравши біля екранів близько 17,8 млн глядачів протягом двогодинного ефіру.

Наразі випуск подивилися понад 60 млн глядачів по всьому світу, і їхня кількість продовжує зростати. Про це повідомляє Variety.

Випуск інтерв’ю з Меган Маркл та принцом Гаррі став найпопулярнішою подією на каналі CBS, за винятком трансляцій НФЛ і Суперкубка, що проходили 6 лютого.

Також королівським особам вдалося зібрати 12 млрд потенційних реакцій в соціальних мережах, зібравши найбільшу аудиторію в прайм-тайм з моменту вручення премії Оскар 9 лютого 2020 року, ставши популярнішим за будь-які розважальні програми в сезоні 2020−2021 років.

Як відомо, принц Гаррі і його дружина, Меган Маркл, які проживають в Каліфорнії, дали велике інтерв’ю американській ведучій Опрі Вінфрі. За словами Меган Маркл, королівська родина була стурбована кольором шкіри їхньої новонародженої дитини. Кілька неназваних членів королівської сім’ї обговорювали цю ситуацію особисто з принцом Гаррі.

Також королівська сім’я нібито спочатку наполягала на тому, щоб Меган пішла в тінь і перестала бути медійною особистістю. Меган Маркл розповіла, що через нападки преси переживала важку депресію і думала накласти на себе руки. У монаршій родині звинувачення Меган Маркл заперечують.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що королева Єлизавета II відреагувала на скандальне інтерв’ю принца Гаррі та Меган Маркл. За словами королеви, попри те, що «деякі спогади можуть різнитися», «уся сім’я засмучена» інформацією про те, що Гаррі та Меган довелося пережити «кілька складних років». Усі звинувачення пари щодо расизму розглядатимуться приватно. У Лондоні засмучені тим, наскільки важко довелося герцогині Сассекській впродовж останніх років.