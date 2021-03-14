Интервью Меган Маркл притянуло к экранам рекордное количество зрителей

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: HELLO

https://racurs.ua/n151692-intervu-megan-markl-prityanulo-k-ekranam-rekordnoe-kolichestvo-zriteley.html

Ракурс

Интервью Меган Маркл и принца Гарри для Опры Уинфри привлекло огромную аудиторию, собрав у экранов около 17,8 млн зрителей в течение двухчасового эфира.

Сейчас выпуск посмотрели более 60 млн зрителей по всему миру, и их количество продолжает расти. Об этом сообщает Variety.

Выпуск интервью с Меган Маркл и принцем Гарри стал самым популярным событием на канале CBS, за исключением трансляций НФЛ и Суперкубка, проходивших 6 февраля.

Также королевским особам удалось собрать 12 млрд потенциальных реакций в социальных сетях, собрав самую большую аудиторию в прайм-тайм с момента вручения премии Оскар 9 февраля 2020 года, и победив по популярности все остальные развлекательные программы в сезоне 2020−2021 годов.

Как известно, принц Гарри и его жена, Меган Маркл, проживающие в Калифорнии, дали большое интервью американской ведущей Опре Уинфри. По словам Меган Маркл, королевская семья была обеспокоена цветом кожи их новорожденного ребенка. Несколько неназванных членов королевской семьи обсуждали эту ситуацию лично с принцем Гарри.

Также королевская семья якобы сначала настаивала на том, чтобы Меган ушла в тень и перестала быть медийной личностью. Меган Маркл рассказала, что из-за нападок прессы переживала тяжелую депрессию и думала покончить с собой. В монаршей семье обвинения Меган Маркл отрицают.

Напомним, ранее мы сообщали, что королева Елизавета II отреагировала на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл. По словам королевы, несмотря на то, что «некоторые воспоминания могут различаться», «вся семья расстроена» информацией о том, что Гарри и Меган Маркл пришлось пережить «несколько сложных лет». Все обвинения пары о расизме будут рассматриваться в частным порядке. В Лондоне расстроены тем, насколько трудно пришлось герцогине Сассекской на протяжении последних лет.