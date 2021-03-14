Протон М. Фото: Роскосмос

https://racurs.ua/n151691-zapusk-rossiyskoy-rakety-ne-reshilas-strahovat-ni-odna-kompaniya-foto.html

Ракурс

Российская ракета «Протон-М» вызвала опасения у страховиков. В ходе тендера на страхование рисков при запуске ракеты-носителя заявку не подала ни одна компания.

При этом стоимость контракта оценивалась в 2,6 млрд рублей. В случае провала запуска страховая сумма составила бы 17,7 млрд рублей. Об этом сообщает «Хартыя 97».





Сообщается, что тендер на закупку пришлось отменить, поскольку страховщики не подали ни одной заявки. Тендер объявлял входящий в «Роскосмос» Центр эксплуатации объектов наземной и космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Страховка должна была покрывать аварийные случаи природного или техногенного характера, а также предотвращать угрозу возникновения катастроф и аварий.





Напомним, ранее мы сообщали, что в России воры украли электронику с крупнейшего российского космодрома Байконур. С этой площадки в 1988 году был отправлен многоразовый космический корабль «Буран». Похищенная электроника была устаревшей, а системы и агрегаты разукомплектованы, поскольку их сроки эксплуатации закончился более 20 лет назад.