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Ракурс
Протон М. Фото: Роскосмос

Запуск российской ракеты не решилась страховать ни одна компания (ФОТО)

14 мар 2021, 10:21
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Российская ракета «Протон-М» вызвала опасения у страховиков. В ходе тендера на страхование рисков при запуске ракеты-носителя заявку не подала ни одна компания.

При этом стоимость контракта оценивалась в 2,6 млрд рублей. В случае провала запуска страховая сумма составила бы 17,7 млрд рублей. Об этом сообщает «Хартыя 97».

Ракета "Протон-М". Фото: Роскосмос

Сообщается, что тендер на закупку пришлось отменить, поскольку страховщики не подали ни одной заявки. Тендер объявлял входящий в «Роскосмос» Центр эксплуатации объектов наземной и космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).


Страховка должна была покрывать аварийные случаи природного или техногенного характера, а также предотвращать угрозу возникновения катастроф и аварий.

Ракета "Протон-М". Фото: Роскосмос

Напомним, ранее мы сообщали, что в России воры украли электронику с крупнейшего российского космодрома Байконур. С этой площадки в 1988 году был отправлен многоразовый космический корабль «Буран». Похищенная электроника была устаревшей, а системы и агрегаты разукомплектованы, поскольку их сроки эксплуатации закончился более 20 лет назад.


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