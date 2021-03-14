Протон-М. Фото: Роскосмос

https://racurs.ua/ua/n151691-zapusk-rosiyskoyi-rakety-ne-navajylasya-strahuvaty-jodna-kompaniya-foto.html

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Російська ракета «Протон-М» викликала побоювання в страховиків. Під час тендеру на страхування ризиків під час запуску ракети-носія заявку не подала жодна компанія.

Водночас вартість контракту оцінювалася у 2,6 млрд рублів. У разі провалу запуску страхова сума склала б 17,7 млрд рублів. Про це повідомляє «Хартыя 97».



Повідомляється, що тендер на закупівлю довелося скасувати, оскільки страховики не подали жодної заявки. Тендер оголошував Центр експлуатації об'єктів наземної та космічної інфраструктури (ЦЕНКІ), який входить у «Роскосмос».

Страховка мусила покривати аварійні випадки природного або техногенного характеру, а також запобігати загрозі виникнення катастроф і аварій.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Росії злодії вкрали електроніку з найбільшого російського космодрому Байконур. З цього майданчика в 1988 році був відправлений багаторазовий космічний корабель «Буран». Викрадена електроніка була застарілою, а системи й агрегати розукомплектовані, оскільки їхні терміни експлуатації закінчилися понад 20 років тому.