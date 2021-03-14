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Протон-М. Фото: Роскосмос

Запуск російської ракети не наважилася страхувати жодна компанія (ФОТО)

14 бер 2021, 10:21
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Російська ракета «Протон-М» викликала побоювання в страховиків. Під час тендеру на страхування ризиків під час запуску ракети-носія заявку не подала жодна компанія.


Водночас вартість контракту оцінювалася у 2,6 млрд рублів. У разі провалу запуску страхова сума склала б 17,7 млрд рублів. Про це повідомляє «Хартыя 97».

Ракета "Протон-М". Фото: РоскосмосПовідомляється, що тендер на закупівлю довелося скасувати, оскільки страховики не подали жодної заявки. Тендер оголошував Центр експлуатації об'єктів наземної та космічної інфраструктури (ЦЕНКІ), який входить у «Роскосмос».

Страховка мусила покривати аварійні випадки природного або техногенного характеру, а також запобігати загрозі виникнення катастроф і аварій.

Ракета "Протон-М". Фото: РоскосмосНагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Росії злодії вкрали електроніку з найбільшого російського космодрому Байконур. З цього майданчика в 1988 році був відправлений багаторазовий космічний корабель «Буран». Викрадена електроніка була застарілою, а системи й агрегати розукомплектовані, оскільки їхні терміни експлуатації закінчилися понад 20 років тому.


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