Погода в Україні. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n151830-doschi-ta-mokryy-snig-pogoda-v-ukrayini-na-17-bereznya-karta.html

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Погода в Україні в середу, 17 березня, очікується хмарна з проясненнями, в південних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями — з грозами.

У центральних, західних і східних регіонах країни прогнозують дощі з мокрим снігом. Вітер східний, північно-східний, 3−11 м / с, пориви до 17 м / с, повідомляє український Гідрометцентр.

У центральних областях спостерігатиметься туман, видимість знизиться до 500−600 м.

Погода в Києві очікується без істотних опадів. Вночі температура повітря становитиме 0−2° вище нуля, вдень — 5−7° тепла.

Погода у Львові буде з опадами: вночі та вдень прогнозують сніг та мокрий сніг. Вночі стовпчики термометрів покажуть 1−3° тепла, а вдень буде 4−6° вище нуля.

Погода в Харкові вночі очікується зі снігом, вдень буде дощ. Температура повітря вночі очікується 0−2° тепла, вдень — 4−6° вище нуля.

Погода в Одесі вночі та вдень буде з дощем. Температура повітря вночі складе 3−5° тепла, а вдень очікується 5−7° тепла.

Погода в Карпатах очікується з дощем та снігом протягом доби. Вночі стовпчики термометрів покажуть 1−3° вище нуля, вдень буде 5−7° з позначкою плюс.

Геомагнітна обстановка в Україні 17 березня буде спокійною, протягом доби можливі невеликі збурення.