Нові вакцини від коронавірусу не потребуватимуть уколів

https://racurs.ua/ua/n151829-unyknuty-covid-19-bez-ukoliv-u-vooz-rozpovily-koly-z-yavlyatsya-vakcyny-novogo-typu.html

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Вакцинація від коронавірусу у світі зараз активно триває. Наявні вакцини передбачають введення їх в організм за допомогою уколів.

Проте у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) очікують, що з’являться також вакцини нового типу, яким не потрібні будуть голки і які можна буде зберігати при кімнатній температурі, повідомляє агентство Bloomberg.

Такі вакцини можуть бути готові до використання вже наприкінці цього року або в 2022 році, заявила провідний вчений Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан

Я думаю, що ближче до 2022 року ми побачимо появу поліпшених вакцин, — зазначила Свамінатан.



Так, до кінця цього року мають завершитися клінічні дослідження від шести до восьми нових вакцин, з різними способами доставки в організм (наприклад за допомогою спрею чи шляхом наклеювання на шкіру пластиру).

Нові вакцини додадуться до десяти вже наявних. Загалом перевіряють понад 80 кандидатів на вакцини, хоча деякі з них все ще перебувають на ранніх стадіях тестування і можуть не мати успіху.