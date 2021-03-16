В очільника «Укроборонпрому» в Японії виявили коронавірус – деталі. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n151828-v-ochilnyka-ukroboronpromu-v-yaponiyi-vyyavyly-koronavirus-detali.html

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Генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв захворів на COVID-19. Позитивний тест на коронавірус він отримав під час робочого візиту до Японії.

З 16 березня я у складі офіційної української делегації на чолі з міністром оборони України Андрієм Тараном перебуваю в Японії. На жаль, сьогодні вже в Токіо я отримав позитивний тест на COVID-19, — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Зараз Гусєв перебуває в посольстві України в Японії на самоізоляції.

З усіх робочих питань залишаюсь з командою «Укроборонпрому» на постійному зв’язку дистанційно. Не зважаючи на те, що не зможу особисто взяти участь у переговорах, я впевнений, що цей важливий історичний візит, організований на запрошення японської сторони і якісно підготовлений командою нашого посла в Японії, буде успішним та результативним, — підкреслив він.



Японію вперше з візитом відвідує міністр оборони України. До складу делегації, крім Андрія Тарана, увійшли також заступник міністра Ігор Халімон та генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв.

Нагадаємо, Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України, отримав позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу COVID-19. Ляшко нещодавно зробив щеплення вакциною від коронавірусу. Проте, за його словами, у цьому випадку «зрада відміняється».