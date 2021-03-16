У главы «Укроборонпрома» в Японии обнаружили коронавирус – детали. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n151828-u-glavy-ukroboronproma-v-yaponii-obnarujili-koronavirus-detali.html

Ракурс

Генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев заболел COVID-19. Положительный тест на коронавирус он получил во время рабочего визита в Японию.

С 16 марта я в составе официальной украинской делегации во главе с министром обороны Украины Андреем Тараном, нахожусь в Японии. К сожалению, сегодня уже в Токио я получил положительный тест на COVID-19, — написал он на своей странице в Facebook.

Сейчас Гусев находится в посольстве Украины в Японии на самоизоляции.

По всем рабочим вопросам остаюсь с командой «Укроборонпрома» на постоянной связи дистанционно. Несмотря на то, что не смогу лично принять участие в переговорах, я уверен, что этот важный исторический визит, организованный по приглашению японской стороны и качественно подготовленный командой нашего посла в Японии, будет успешным и результативным, — подчеркнул он.



Японию впервые с визитом посещает министр обороны Украины. В состав делегации, кроме Андрея Тарана, вошли также заместитель министра Игорь Халимон и генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев.

Напомним, Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины, получил положительный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19. Ляшко недавно сделал прививку вакциной от коронавируса. Однако, по его словам, в этом случае «зрада отменяется».