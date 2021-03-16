Новые вакцины от коронавируса не будут требовать уколов

https://racurs.ua/n151829-izbejat-covid-19-bez-ukolov-v-voz-rasskazali-kogda-poyavyatsya-vakciny-novogo-tipa.html

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Вакцинация от коронавируса в мире в настоящее время активно проводится. Имеющиеся вакцины предусматривают введение их в организм при помощи уколов.

Однако во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают, что появятся также вакцины нового типа, которым не нужны будут иглы и которые можно будет хранить при комнатной температуре, сообщает агентство Bloomberg.

Такие вакцины могут быть готовы к использованию уже в конце этого года или в 2022 году, заявила ведущий ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан

Я думаю, что ближе к 2022 году мы увидим появление улучшенных вакцин, — отметила Сваминатан.



Так, до конца этого года должны завершиться клинические исследования от шести до восьми новых вакцин, с различными способами доставки в организм (например с помощью спрея или путем наклеивания на кожу пластыря).

Новые вакцины добавятся к десяти уже имеющимся. В целом проверяют более 80 кандидатов на вакцины, хотя некоторые из них все еще находятся на ранних стадиях тестирования и могут не иметь успеха.