Погода в Украине. Фото: pixabay.com

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Ракурс

Погода в Украине в среду, 17 марта, ожидается облачная с прояснениями, в южных областях пройдут кратковременные дожди, местами — с грозами.

В центральных, западных и восточных регионах страны прогнозируются дожди с мокрым снегом. Ветер восточный, северо-восточный, 3−11 м/с, порывы до 17 м/с, сообщает украинский Гидрометцентр.

В центральных областях будет наблюдаться туман, видимость снизится до 500−600 м.

Погода в Киеве ожидается без осадков. Ночью температура воздуха составит 0−2° выше нуля, днем ​​— 5−7° тепла.

Погода во Львове будет с осадками: ночью и днем ​​прогнозируют снег и мокрый снег. Ночью столбики термометров покажут 1−3° тепла, а днем ​​будет 4−6° выше нуля.

Погода в Харькове ночью ожидается со снегом, днем ​​будет дождь. Температура воздуха ночью ожидается 0−2° тепла, днем ​​— 4−6° выше нуля.

Погода в Одессе ночью и днем ​​будет с дождем. Температура воздуха ночью составит 3−5° тепла, а днем ​​ожидается 5−7° тепла.

Погода в Карпатах ожидается с дождем и снегом в течение суток. Ночью столбики термометров покажут 1−3° выше нуля, днем ​​будет 5−7° с отметкой плюс.

Геомагнитная обстановка в Украине 17 марта будет спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.