Мишель Обама прокомментировала резонансное интервью Меган Маркл

Мишель Обама прокомментировала резонансное интервью Меган Марклhttps://racurs.ua/n151831-mishel-obama-prokommentirovala-rezonansnoe-intervu-megan-markl.htmlРакурс
Мишель Обама, жена 44-го президента США Барака Обамы, прокомментировала недавнее резонансное интервью британского принца Гарри и Меган Маркл американской журналистке Опре Уинфри.
Бывшая первая леди США, в частности, призвала Гарри и Меган простить королевскую семью, сообщает издание Access.
Когда я думаю о том, через что они проходят, я вспоминаю о важности семьи и просто молюсь, чтобы в какой-то момент было прощение, чтобы были ясность, любовь, чтобы все решилось, — отметила Обама. — Потому что нет ничего важнее семьи.
Мишель Обама также выразил благодарность своим близким, особенно мужу.
Скандальное интервью Гарри и Меган в эфире американского телевидения демонстрировалось 8 марта. Оно собрало у экранов рекордное количество зрителей — около 17,8 млн.
Напомним, Томас Маркл, отец Меган Маркл, недавно раскритиковал скандальное интервью своей дочери и ее мужа принца Гарри.