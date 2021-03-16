Мишель Обама прокомментировала резонансное интервью Меган Маркл

Мишель Обама, жена 44-го президента США Барака Обамы, прокомментировала недавнее резонансное интервью британского принца Гарри и Меган Маркл американской журналистке Опре Уинфри.

Бывшая первая леди США, в частности, призвала Гарри и Меган простить королевскую семью, сообщает издание Access.

Когда я думаю о том, через что они проходят, я вспоминаю о важности семьи и просто молюсь, чтобы в какой-то момент было прощение, чтобы были ясность, любовь, чтобы все решилось, — отметила Обама. — Потому что нет ничего важнее семьи.