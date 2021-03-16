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Ракурс
Мишель Обама, фото: ru.furniturehomewares.com

Мишель Обама прокомментировала резонансное интервью Меган Маркл

16 мар 2021, 18:31
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Мишель Обама, жена 44-го президента США Барака Обамы, прокомментировала недавнее резонансное интервью британского принца Гарри и Меган Маркл американской журналистке Опре Уинфри.

Бывшая первая леди США, в частности, призвала Гарри и Меган простить королевскую семью, сообщает издание Access.

Когда я думаю о том, через что они проходят, я вспоминаю о важности семьи и просто молюсь, чтобы в какой-то момент было прощение, чтобы были ясность, любовь, чтобы все решилось, — отметила Обама. — Потому что нет ничего важнее семьи.

Мишель Обама также выразил благодарность своим близким, особенно мужу.


Скандальное интервью Гарри и Меган в эфире американского телевидения демонстрировалось 8 марта. Оно собрало у экранов рекордное количество зрителей — около 17,8 млн.

Напомним, Томас Маркл, отец Меган Маркл, недавно раскритиковал скандальное интервью своей дочери и ее мужа принца Гарри.


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