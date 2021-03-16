Студент в США собрал 27 тыс. долл. для своего учителя, который стал бездомным. Фото: Fox 11

https://racurs.ua/n151832-student-v-ssha-sobral-27-tys-doll-dlya-svoego-uchitelya-kotoryy-stal-bezdomnym-video.html

Ракурс

В США студент собрал 27 тыс. долл. для своего бывшего учителя, который из-за пандемии стал бездомным.

В городе Фонтана, штат Калифорния, 77-летний Хосе Вильярруэл десятки лет работал учителем на замену, пишет Fox 11.

Однако с началом пандемии и переходом школ на дистанционное обучение мужчина был вынужден уволиться и выйти на пенсию. У него были долги, поэтому пособия хватило ненадолго. В итоге бывший учитель переселился в свой автомобиль.

Мое тело адаптировалось ко всем неровностям сиденья в машине, — пошутил Вильярруэл.

Один из его бывших учеников, 21-летний студент Стивен Нава, случайно встретил его в начале марта. Он вручил ему 300 долл., а затем создал страницу для сбора пожертвований на краудфандинговом сайте GoFundMe.

Чтобы привлечь больше людей, студент рассказал историю бывшего учителя в TikTok (Тикток). В итоге за неделю Наве удалось собрать 27 тыс. долл.

Он вручил чек бывшему учителю в день его рождения. Теперь Вильярруэл планирует совершить как можно больше добрых дел, чтобы оправдать доверие людей, которые ему помогли.