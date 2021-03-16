Коронавірус в Україні. Фото: kremenchuk.tv

https://racurs.ua/ua/n151835-smertnist-vid-covid-19-v-ukrayini-u-nan-ozvuchyly-nevtishnyy-prognoz.html

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Зростання смертності від коронавірусу в Україні слід очікувати щонайменше до початку квітня.

За тиждень прискорилося зростання кількості нових зареєстрованих випадків коронавірусу, повідомили у прес-службі НАН.

Зростання кількості нових випадків відбувається в усіх регіонах України, крім Івано-Франківської та Закарпатської областей. У цих областях зростання почалося ще у другій половині січня і тривало близько півтора місяця, до початку березня, — зазначили у повідомленні.

Зараз ці області проходять піковий період кількості госпіталізацій та летальних випадків.

Для України загалом зростання кількості нових реєстрацій почалось у середині лютого, пікових значень іще не досягнуто, а це означає, що зростання смертності слід очікувати щонайменше до початку квітня, — йдеться в прогнозі.

Зазначається, що 12 грудня зафіксували середньотижневий рекорд смертності — 225 смертей на добу. Однак це було пов’язано з затримками внесення інформації до реєстру смертей.

Насправді середньотижневе число зареєстрованих смертельних випадків ніколи не перевищувало 205 нових смертей на день. Сьогоднішнє ж число не пов’язане із затримками реєстрації нових смертельних випадків, тому можна стверджувати, що смертність цієї хвилі вже перевищила осінню, — повідомили у НАН.

Нагадаємо, науковці вважають, що весняна хвиля коронавірусу в Україні більш небезпечна за осінню. Вони пояснюють це тим, що COVID-19 став швидше поширюватися серед українців.