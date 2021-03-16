У Верховній Раді пропонують денонсувати Харківські угоди – деталі. Фото: Вікіпедія

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Законопроект про денонсацію (припинення дії) Харківських угод зареєстрували у Верховній Раді.

Автори — нардепи від фракції «Слуга народу» Олександр Аліксійчук та Олег Дунда, йдеться на сайті парламенту.

Своїм законопроектом вони пропонують:

денонсувати Харківські угоди, тобто припинити дії договору, сповістивши другу сторону у передбаченому угодою порядку;

доручити Кабміну та МЗС проінформувати Російську Федерацію про денонсацію угоди.

Законопроект вже подали на ознайомлення у профільний комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Реалізація положень закону у разі його прийняття призведе до додаткових доходів у державний бюджет України внаслідок переведення (зміни цільового призначення) земель, займаних Чорноморським Флотом РФ, у рекреаційну зону та отриманої можливості залучення інвестицій у кримський регіон, — підкреслюється у пояснювальній записці.

Тим часом Служба безпеки України провела обшуки у структурах, які були залучені до підготовки та ратифікації Харківських угод.

У прес-службі відомства повідомили, що обшуки проводилися у Верховній Раді, Раді національної безпеки і оборони України, Міністерстві закордонних справ, Кабінеті міністрів (спільно з Державним бюро розслідувань).

Під час вказаних слідчих дій, за словами спецслужби, відшукано документи, які свідчать про те, що тодішнє керівництво держави до підписання та прийняття вказаних документів усвідомлювало їх наслідки.

Як відомо, у 2010 році Харківські угоди підписали тодішні президенти України та Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв. Згідно з угодами, термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації у Севастополі було продовжено до 2042 року в обмін на здешевлення для України російського газу.

Нагадаємо, 11 березня РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації Харківських угод. Йдеться про рішення Ради 27 квітня 2010 року і дії 236 депутатів, які підтримали це рішення.