Перспективи справи про “харківські угоди” оцінив Малюська

https://racurs.ua/ua/n151881-perspektyvy-spravy-pro-harkivski-ugody-ocinyv-maluska.html

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Перспективи справи щодо ратифікації Харківських угод оцінив глава Мін’юсту Денис Малюська. Також чиновник розповів, що може загрожувати депутатам, які підтримали ці угоди під час голосування у Верховній Раді.

Вони (депутати — ред.), відповідно до Конституції, й не повинні нести відповідальність просто за результати голосування. Окрім як політичної, безумовно, — заявив Малюська в інтерв’ю «Українським новинам».

Також він поставив під сумнів можливість вручення підозр та обвинувальних вироків у разі відкриття кримінальних проваджень з цього питання.

Статися може все, що завгодно (щодо відкриття проваджень — ред.). Питання тільки, чи дійде до вручення підозр та чи будуть обвинувальні вироки. Мені складно це уявити. Але це питання більше до правоохоронних органів, — додав міністр.

На його думку, це питання стосується тих, хто готував і погоджував Харківські угоди — службовців виконавчої влади, Кабміну, а також Адміністрації президента того часу.

Це, мені здається, реальніше притягнення до відповідальності, зокрема й кримінальної, аніж депутатів. Теоретично, може йтися про кримінальну відповідальність і депутатів, але не за сам факт голосування чи його результат, а за дії, що передували йому, наприклад, якщо голосування здійснювалося за хабар, — зауважив глава Мін’юсту.



Водночас він додав, що довести подібні обставини після стількох років буде вкрай складно.

Нагадаємо, 11 березня РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації Харківських угод. Йдеться про рішення Ради від 27 квітня 2010 року і дії 236 депутатів, які підтримали це рішення.