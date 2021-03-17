Штрафы за ПДД существенно увеличились — что ждет нарушителей, фото — pixabay

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Ракурс

Штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения выросли в Украине с 17 марта. Соответствующий закон опубликовали в правительственных изданиях.

Выросли штрафы за вождение в состоянии алкогольного опьянения, за повторное нарушение таких правил, а также за совершение смертельных ДТП. Законодатели также увеличили штрафы для пешеходов.

Пьяное вождение

Водителю в состоянии опьянения грозит штраф в размере 17 тыс. грн (ранее — 10,2 тыс.) и лишение водительских прав на год. Рецидив такого нарушения будет стоить водителю 34 тыс. и изъятия водительского удостоверения на три года.

Такое нарушение могут наказать и админарестом на десять суток с лишением права управления транспортными средствами на три года.

Если водителя поймают пьяным в третий раз, его ждет штраф в 51 тыс. грн, лишение прав на десять лет и конфискация авто.

Как будут лишать водительских прав

Сроки лишения водительских прав будут не заменяться, а добавляться. Теперь, если водителя лишили прав на один год, то в случае второго нарушения один год не просто заменят на три года, а добавят к году еще три, то есть права заберут на четыре года.

ДТП с жертвами

Если в ДТП покалечились люди, а виновник был в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, его могут отправить за решетку на три года с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Если травмы в результате аварии были тяжелые, водителя лишат свободы на срок от 3 до 8 лет.

Если пострадавший погиб, пьяному виновнику аварии грозит от 5 до 10 лет, а если жертв ДТП несколько — на срок от 7 до 12 лет.

Другие штрафы

Увеличивается наказание за неиспользование ремня безопасности, отсутствие шлема, неосветленный номерной знак, разговор по телефону за рулем без гарнитуры, нарушение правил проезда перекрестков, остановок, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил обгона. Штрафы повысили до 510 грн.

За побег с места ДТП придется заплатить 3,4 тыс. грн. Столько же будет стоить превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч.

За непредоставление преимущества в движении автомобиля «скорой помощи», полиции или аварийной службы новый штраф составляет 680 грн.

Пешеходов, переходящих дорогу в неположенном месте, накажут штрафом в 255 грн (ранее — 51 грн). Нарушение ПДД велосипедистам будет стоить им 340 грн. Если человек руководил двухколесным пьяным и нарушила правила, то заплатит 680 грн. Если же велосипедист создаст аварийную ситуацию — 850 грн.

Ранее в МВД сообщали, что в 2021 году на дорогах Украины установят еще 220 камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Система заработает во всех областях на участках дорог, где случается больше аварий.

Рада повысила штрафы за нарушение ПДД 16 февраля.