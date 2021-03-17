Интервал между прививками от коронавируса увеличат в Украине — в чем причина

Вакцинация в Украине. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151844-interval-mejdu-privivkami-ot-koronavirusa-uvelichat-v-ukraine-v-chem-prichina.html

Ракурс

Вакцинация в Украине проходит вакциной Covishield. По рекомендациям Национальной технической группы экспертов Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками этим препаратом с 28 дней до 90 дней.

Таким образом планируют достичь максимального уровня иммунной защиты при использовании этой вакцины. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, увеличение интервала между прививками вакциной от коронавируса не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает такой интервал в рамках от четырех до 12 недель.

Отметим, что обсуждать целесообразность увеличения срока начали после того, как 6 марта 2021 года в журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности однодозной схемы вакцинации с введением второй, ревакцинальной, дозы спустя12 недель.

При анализе данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной прививки составляла 76,0% с 22 по 90 день, а уровень антител сохранялся в течение всего периода с минимальным снижением. В то же время при использовании стратегии иммунизации с большим интервалом эффективность вакцины была значительно выше, и составляла 81,3% после двух стандартных доз, введенных с интервалом 12 недель. По результатам этой публикации увеличить до 12 недель интервалы между первой и второй дозой рекомендовали своим министерствам эксперты Канады, Германии, Франции.

За прошедшие сутки, 16 марта, в Украине 9 тыс. 840 человек получили первую дозу прививки против коронавируса. Один человек уже получил вторую дозу препарата и завершил вакцинацию.

Наибольшее количество прививок за минувшие сутки сделали в Киеве (840 прививок). За весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (6 тыс. 284 прививки), наименьшее — в Житомирской области (1 тыс. 441 прививки). Всего с начала кампании вакцинировано 71 тыс. 923 человека.

Сейчас в Украине прививаются только группы риска — медицинских работников и военных. С одного открытого флакона вакцину могут получить 10 человек. После открытия флакон может храниться не дольше шести часов. Поэтому в Минздраве позволили вакцинироваться общественным, религиозным и культурным деятелям остатками вакцины и проводить публичные вакцинации — «чтобы популяризировать прививки и поднять доверие людей».

Напомним, ранее мы сообщали, что рост смертности от коронавируса в Украине следует ожидать как минимум до начала апреля. За неделю ускорился рост количества новых зарегистрированных случаев коронавируса.