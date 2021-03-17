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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Весенняя волна COVID-19 превысила по смертности осеннюю — коронавирус в Украине (ИНФОГРАФИКА)

17 мар 2021, 10:26
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Вспышка коронавируса в Украине продолжается.

Смертность от весенней волны заболеваемости коронавирусной болезни COVID-19 уже превысила аналогичный показных осенней волны. Об этом свидетельствуют данные Национальной академии наук (НАН) Украины.

Предыдущий печальный рекорд средненедельной смертности осенняя волна коронавируса установила 12 декабря 2020 года — 225 умерших за сутки.

В НАН отмечают, что официальные данные относительно средненедельного числа зарегистрированных смертельных случаев во время осенней волны никогда не превышали 205 новых смертей в день и это число появилось благодаря довнесению данных о давних летальных случаях.

За прошедшие сутки, 16 марта, в Украине зафиксировали 289 летальных случаев.

Можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осеннюю, — подчеркивают в НАН Украины.

Отмечается, что рост количества новых случаев заболевания происходит во всех регионах, за исключением Ивано-Франковской и Закарпатской областей, где этот рост начался еще во второй половине января и длился около полутора месяцев, до начала марта.

Сейчас эти области проходят пиковый период количества госпитализаций и летальных случаев, — отмечают в НАН.

В остальных регионах рост начался в середине февраля, поэтому в НАН ожидают, что он продлится как минимум до начала апреля.

Основные эпидемические показатели и их семидневные усреднения. Летальные случаи отмечены по правой шкале, инфографика: НАН Украины


Доля новых больных, для которых болезнь имела летальный исход, и динамика наполнения данных о ней, инфографика: НАН Украины

Напомним, в Украине за сутки госпитализировали почти 5 тыс. больных коронавирусом.

Источник: Ракурс


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