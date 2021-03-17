День святого Патрика. Фото: Ракурс

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Ракурс

День святого Патрика 2021 предлагает отпраздновать украинцам компания-разработчик известного поисковика Google (Гугл). К празднику компания создала необычный дудл в традиционных цветах праздника.

Проиллюстрировал дудл ирландский художник Ааррон Кроасделл. Соответствующий дудл появился на главной странице поисковика.

День святого Патрика — это традиционное ирландское праздник, который празднуют не только в Ирландии, но и в США, Японии, Южной Корее, Аргентине, Австралии, Новой Зеландии, Украине, России.

Святой Патрик — это мальчик, которого в 16-летнем возрасте похитили ирландские разбойники и доставили в Ирландию в качестве раба. После своего освобождения, Патрик обратился к религии и основал на территории страны сотни церквей. Святой Патрик — первый епископ, заместитель и борец за свободу Ирландии.

Несмотря на то, что День святого Патрика является христианским праздником, в нем присутствуют и языческие традиции. Традиционным цветом Дня святого Патрика является зеленый, поэтому ирландцы одевают зеленый наряд с изображением трилистника, а также украшают дома в зеленый цвет. А еще ирландцы поют национальные гимны. Одним из символов праздника является лепреконы — сказочные сапожники, скрывающие горшки с золотом.

По традиции, ирландцы этот день цепляли на одежду трилистник, бросали его в последний стакан, а выпив все виски, выбрасывали трилистник через левое плечо — это называлось «утопить трилистник». На одежде же углем (или позже обожженной спичкой) рисовали крест.

Напомним, ранее мы сообщали, что дудл от Google был посвящен 8 марта. Американская корпорация не осталась в стороне Международного женского дня и опубликовала на главной странице своего поисковика дудл — о руках, которые открыли двери для целых поколений.