Коронавирус в Украине — за сутки госпитализировали почти 5 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n151841-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-gospitalizirovali-pochti-5-tys-chelovek-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться. За прошедшие сутки, 16 марта, зафиксировали еще 11 тыс. 833 случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 609 детей и 388 медработников.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Наибольшее количество новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в следующих регионах:
- Киеве — 1 тыс. 121;
- Львовской области — 884;
- Одесской области — 883;
- Винницкой области — 750;
- Харьковской области — 750.
Госпитализировали за сутки 4 тыс. 887 человек. В настоящее время на COVID-19 в Украине болеют более 222,3 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу ситуации с коронавируса.
Коронавирус за сутки унес жизни 289 человек, выздоровели — 5 тыс. 467 пациентов.
За сутки проведены 121 тыс. 144 тестирования на COVID-19.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели — 1 млн 489 тыс. 23 человека;
- выздоровели — 1 млн 237 тыс. 676 пациентов;
- умерли 28 тыс. 986 больных.
Напомним, в Национальной академии наук Украины озвучили неутешительный прогноз относительно смертности от коронавируса.