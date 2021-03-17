В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться. За прошедшие сутки, 16 марта, зафиксировали еще 11 тыс. 833 случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 609 детей и 388 медработников.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в следующих регионах:

Киеве — 1 тыс. 121;

Львовской области — 884;

Одесской области — 883;

Винницкой области — 750;

Харьковской области — 750.

Госпитализировали за сутки 4 тыс. 887 человек. В настоящее время на COVID-19 в Украине болеют более 222,3 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу ситуации с коронавируса.

Коронавирус за сутки унес жизни 289 человек, выздоровели — 5 тыс. 467 пациентов.

За сутки проведены 121 тыс. 144 тестирования на COVID-19.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели — 1 млн 489 тыс. 23 человека;

выздоровели — 1 млн 237 тыс. 676 пациентов;

умерли 28 тыс. 986 больных.

Напомним, в Национальной академии наук Украины озвучили неутешительный прогноз относительно смертности от коронавируса.