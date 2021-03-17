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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

Коронавирус в Украине — за сутки госпитализировали почти 5 тыс. человек (ИНФОГРАФИКА)

17 мар 2021, 09:39
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Коронавирус в Украине продолжает стремительно распространяться. За прошедшие сутки, 16 марта, зафиксировали еще 11 тыс. 833 случаев коронавирусной болезни COVID-19, среди них 609 детей и 388 медработников.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в следующих регионах:

  • Киеве — 1 тыс. 121;
  • Львовской области — 884;
  • Одесской области — 883;
  • Винницкой области — 750;
  • Харьковской области — 750.

Госпитализировали за сутки 4 тыс. 887 человек. В настоящее время на COVID-19 в Украине болеют более 222,3 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по мониторингу ситуации с коронавируса.

Коронавирус за сутки унес жизни 289 человек, выздоровели — 5 тыс. 467 пациентов.

За сутки проведены 121 тыс. 144 тестирования на COVID-19.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели — 1 млн 489 тыс. 23 человека;
  • выздоровели — 1 млн 237 тыс. 676 пациентов;
  • умерли 28 тыс. 986 больных.

Коронавирус в Украине, инфографика: Evgeny Istrebin

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине, инфографика: Максим Степанов

Напомним, в Национальной академии наук Украины озвучили неутешительный прогноз относительно смертности от коронавируса.

Источник: Ракурс


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