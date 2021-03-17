Коронавірус в Україні — за добу госпіталізували майже 5 тис. осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151841-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-gospitalizuvaly-mayje-5-tys-osib-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися. За минулу добу, 16 березня, зафіксовано ще 11 тис. 833 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 609 дітей та 388 медпрацівників.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Найбільша кількість нових випадків коронавірусу за добу зафіксована в таких регіонах:
- Києві — 1 тис. 121;
- Львівській області — 884;
- Одеській області — 883;
- Вінницькій області — 750;
- Харківській області — 750.
Госпіталізували за добу 4 тис. 887 осіб. Наразі на COVID-19 в Україні хворіють понад 222,3 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу ситуації з коронавірусом.
Коронавірус за добу забрав життя 289 осіб, одужали — 5 тис. 467 пацієнтів.
За добу здійснено 121 тис. 144 тестування на COVID-19.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли — 1 млн 489 тис. 23 особи;
- одужали — 1 млн 237 тис. 676 пацієнтів;
- померли 28 тис. 986 хворих.
Нагадаємо, у Національній академії наук України озвучили невтішний прогноз щодо смертності від коронавірусу.