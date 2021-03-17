В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

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Коронавірус в Україні продовжує стрімко поширюватися. За минулу добу, 16 березня, зафіксовано ще 11 тис. 833 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед них 609 дітей та 388 медпрацівників.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Найбільша кількість нових випадків коронавірусу за добу зафіксована в таких регіонах:

Києві — 1 тис. 121;

Львівській області — 884;

Одеській області — 883;

Вінницькій області — 750;

Харківській області — 750.

Госпіталізували за добу 4 тис. 887 осіб. Наразі на COVID-19 в Україні хворіють понад 222,3 тис. осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу ситуації з коронавірусом.

Коронавірус за добу забрав життя 289 осіб, одужали — 5 тис. 467 пацієнтів.

За добу здійснено 121 тис. 144 тестування на COVID-19.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли — 1 млн 489 тис. 23 особи;

одужали — 1 млн 237 тис. 676 пацієнтів;

померли 28 тис. 986 хворих.

Нагадаємо, у Національній академії наук України озвучили невтішний прогноз щодо смертності від коронавірусу.