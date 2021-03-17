Окупанти в Криму «шиють» журналісту справу про шпигунство, фото — Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n151840-okupanty-v-krymu-shyut-jurnalistu-spravu-pro-shpygunstvo.html

Ракурс

В окупованому Криму російські силовики приписують журналісту справу про шпигунство в інтересах України.

Із такою заявою увечері у вівторок, 16 березня, виступив президент «Радіо Свобода» Джеймі Флай.

Затримання Владислава Єсипенка, фрілансера української служби «Радіо Свобода», викликає тривогу. Єсипенка слід негайно звільнити, щоб він міг возз'єднатися з сім'єю, — йдеться в заяві Флая.

Зазначається, що Єсипенко має подвійне російсько-українське громадянство.

За інформацією голови ГО правління «Зміна» Тетяни Печончик, чоловіка затримала ФСБ після відвідування акції 9 березня з нагоди дня народження Тараса Шевченка у Сімферополі.

Низка правозахисних організацій вже виступили із заявою з приводу затримання Єсипенка.

Міжнародні організації та уряди демократичних держав правозахисники закликали звернутися до Російської Федерації з вимогою негайно повідомити інформацію про точне місце перебування Єсипенка, його стан здоров’я та допустити до нього незалежних адвокатів.

16 березня російська ФСБ повідомила, що в анексованому Криму ФСБ затримала росіянина, який начебто збирав за завданням української розвідки інформацію про місця масового перебування людей і мав у своєму автомобілі вибуховий пристрій.

Інформація з’явилася в день сьомих роковин так званого «референдуму» про анексію Криму Росією.

Єсипенка арештували на два місяці (до 11 травня) за звинуваченням у виготовленні вогнепальної зброї і боєприпасів. Однак не виключено, що йому додадуть нові статті: ФСБ вже заявила, що Єсипенко нібито проводив «розвідувально-підривну діяльність в інтересах українських спецслужб».