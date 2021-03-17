День святого Патріка. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n151842-den-svyatogo-patrika-google-pryvitav-ukrayinciv-novym-dudlom-foto.html

Ракурс

День святого Патріка 2021 року пропонує відсвяткувати українцям компанія-розробник відомого пошуковика Google (Гугл). До свята компанія створила незвичайний дудл у традиційних кольорах свята.

Проілюстрував дудл ірландський художник Ааррон Кроасделл. Відповідний дудл з’явився на головній сторінці пошуковика.

День святого Патріка — це традиційне ірландське свято, яке святкують не лише в Ірландії, але і в США, Японії, Південній Кореї, Аргентині, Австралії, Новій Зеландії, Україні, Росії.





Святий Патрік — це хлопчик, якого у 16-річному віці викрали ірландські розбійники й доставили до Ірландії як раба. Після свого звільнення, Патрік навернувся до релігії та заснував на території країни сотні церков. Святий Патрік — перший єпископ, заступник і борець за волю Ірландії.

Попри те, що День святого Патріка є християнським святом, в ньому присутні і язичницькі традиції. Традиційним кольором Дня святого Патріка є зелений, тому ірландці одягають зелене вбрання із зображенням трилисника, а також декорують будинку в зелений колір. А ще ірландці співають національні гімни. Одним із символів свята є лепрекони — казкові чоботарі, у яких прихований горщик із золотом.

За традицією ірландці цього дня до одягу причіплювали трилисник, кидали його в останню склянку, а випивши все віскі, викидали трилисник через ліве плече — це називалося «втопити трилисник». На одязі ж вуглиною (або пізніше обпаленим сірником) малювали хреста.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дудл від Гугл був присвячений 8 березня. Американська корпорація не залишилася осторонь Міжнародного жіночого дня та опублікувала на головній сторінці свого пошуковика дудл — про руки, які відкрили двері для цілих поколінь.