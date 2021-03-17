Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні триває епідемія коронавірусу
Весняна хвиля COVID-19 випередила за смертністю осінню — коронавірус в Україні (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151843-vesnyana-hvylya-covid-19-obiyshla-za-smertnistu-osinnu-koronavirus-v-ukrayini-infografika.htmlРакурс
Спалах коронавірусу в Україні триває.
Смертність від весняної хвилі захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 вже перевищила аналогічний показних осінньої хвилі. Про це свідчать дані Національної академії наук (НАН) України.
Попередній сумний рекорд середньотижневої смертності осіння хвиля коронавірусу встановила 12 грудня 2020 року — 225 померлих за добу.
У НАН зазначають, що офіційні дані щодо середньотижневого числа зареєстрованих смертельних випадків під час осінньої хвилі ніколи не перевищували 205 нових смертей на день і це число з’явилося завдяки довнесенню даних про давні летальні випадки.
За минулу добу, 16 березня, в Україні зафіксовано 289 летальних випадків.
«Можна стверджувати, що смертність цієї хвилі вже перевищила осінню», — наголошують у НАН України.
Зазначається, що зростання кількості нових випадків захворювання відбувається в усіх регіонах, за винятком Івано-Франківської та Закарпатської областей, де це зростання розпочалося ще в другій половині січня і тривало близько півтора місяця, до початку березня.
Зараз ці області проходять піковий період кількості госпіталізацій та летальних випадків, — наголошують у НАН.
У решті регіонів зростання розпочалося в середині лютого, тож в НАН очікують, що воно триватиме щонайменше до початку квітня.
Нагадаємо, в Україні за добу госпіталізували майже 5 тис. хворих на коронавірус.
.