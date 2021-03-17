В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n151843-vesnyana-hvylya-covid-19-obiyshla-za-smertnistu-osinnu-koronavirus-v-ukrayini-infografika.html

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Спалах коронавірусу в Україні триває.

Смертність від весняної хвилі захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 вже перевищила аналогічний показних осінньої хвилі. Про це свідчать дані Національної академії наук (НАН) України.

Попередній сумний рекорд середньотижневої смертності осіння хвиля коронавірусу встановила 12 грудня 2020 року — 225 померлих за добу.

У НАН зазначають, що офіційні дані щодо середньотижневого числа зареєстрованих смертельних випадків під час осінньої хвилі ніколи не перевищували 205 нових смертей на день і це число з’явилося завдяки довнесенню даних про давні летальні випадки.

За минулу добу, 16 березня, в Україні зафіксовано 289 летальних випадків.

«Можна стверджувати, що смертність цієї хвилі вже перевищила осінню», — наголошують у НАН України.

Зазначається, що зростання кількості нових випадків захворювання відбувається в усіх регіонах, за винятком Івано-Франківської та Закарпатської областей, де це зростання розпочалося ще в другій половині січня і тривало близько півтора місяця, до початку березня.

Зараз ці області проходять піковий період кількості госпіталізацій та летальних випадків, — наголошують у НАН.

У решті регіонів зростання розпочалося в середині лютого, тож в НАН очікують, що воно триватиме щонайменше до початку квітня.

Нагадаємо, в Україні за добу госпіталізували майже 5 тис. хворих на коронавірус.