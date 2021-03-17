Інтервал між щепленнями від коронавірусу збільшать в Україні — у чому причина

Вакцинація в Україні. Фото: Istock

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Вакцинація в Україні проходить вакциною Covishield. За рекомендаціями Національної технічної групи експертів Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) збільшило інтервал між щепленнями цим препаратом з 28 днів до 90 днів.

У такий спосіб планують досягти максимального рівня імунного захисту за використання цієї вакцини. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, збільшення інтервалу між щепленнями вакциною від коронавірусу не суперечить інструкції виробника, яка передбачає такий інтервал в рамках від чотирьох до 12 тижнів.

Зауважимо, що обговорювати доцільність збільшення терміну почали після того, як 6 березня 2021 року в журналі The Lancet була оприлюднена інформація щодо ефективності однодозної схеми вакцинації з введенням другої, ревакцинальної, дози через 12 тижнів.

Під час аналізу даних клінічних досліджень, ефективність вакцини після одноразового щеплення становила 76,0% з 22 по 90 день, а рівень антитіл зберігався протягом усього періоду з мінімальним зниженням. Натомість зі стратегією імунізації з більшим інтервалом ефективність вакцини була значно вищою, і складала 81,3% після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 тижнів. За результатами цієї публікації збільшити до 12 тижнів інтервали між першою та другою дозою рекомендували своїм міністерствам експерти Канади, Німеччини, Франції.

За минулу добу, 16 березня, в Україні 9 тис. 840 осіб отримали першу дозу щеплення проти коронавірусу. Одна людина вже отримала другу дозу препарату і завершила вакцинацію.

Найбільшу кількість щеплень за минулу добу зробили у Києві (840 щеплень). За весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6 тис. 284 щеплення), найменша — у Житомирській області (1 тис. 441 щеплення). Всього від початку кампанії вакциновано 71 тис. 923 особи.

Наразі в Україні вакцинуються лише групи ризику — медичні працівники і військові. З одного відкритого флакона вакцину можуть отримати 10 людей. Після відкриття флакон не може зберігатися довше за шість годин. Тому в МОЗ дозволили вакцинуватися громадським, релігійним і культурним діячам залишками вакцини та проводити публічні вакцинації — «щоб популяризувати щеплення і підняти довіру людей».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зростання смертності від коронавірусу в Україні слід очікувати щонайменше до початку квітня. За тиждень прискорилося зростання кількості нових зареєстрованих випадків коронавірусу.