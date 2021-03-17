Штрафи за ПДР зросли — що чекає порушників, фото — pixabay

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Ракурс

Штрафи за порушення низки правил дорожнього руху зросли в Україні з 17 березня. Відповідний закон опублікували в урядових виданнях.

Зросли штрафи за керування авто у стані алкогольного сп’яніння, за повторне порушення таких правил, а також за скоєння смертельних ДТП. Законодавці також збільшили штрафи для пішоходів.

П’яне водіння

Водію у стані сп’яніння загрожує штраф у розмірі 17 тис. грн (раніше — 10,2 тис.) і позбавлення водійських прав на рік. Рецидив такого порушення коштуватиме водію 34 тис. і вилучення посвідчення водія на три роки.

Таке порушення можуть покарати і адмінарештом на десять діб з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки з оплатним вилученням авто або без такого.

Якщо водія зловлять п’яним втретє, його чекає штраф у 51 тис. грн, позбавлення прав на десять років і конфіскація авто.

Як позбавлятимуть водійських прав

Терміни позбавлення прав водія будуть не замінюватися, а плюсуватися. Відтепер, якщо водія позбавили прав на один рік, то у випадку другого порушення один рік не просто замінять на три роки, а додадуть до року ще три, тобто права заберуть на чотири роки.

ДТП з жертвами

Якщо у ДТП покалічилися люди, а винуватець був в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння, його можуть відправити за ґрати на три роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Якщо травми внаслідок аварії були важкі, водія позбавлять волі на термін від 3 до 8 років.

Якщо потерпілий загинув, п’яному винуватцю загрожує від 5 до 10 років, а якщо жертв ДТП кілька —на строк від 7 до 12 років.

Інші штрафи

Зростає покарання за невикористання ременя безпеки, відсутність шолома, неосвітлений номерний знак, розмову по телефону за кермом без гарнітури, порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону. Штрафи підвищили до 510 грн.

За втечу з місця ДТП доведеться заплатити 3,4 тис. грн. Стільки ж коштуватиме перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км/год.

За ненадання переваги в русі автомобіля «швидкої допомоги», поліції чи аварійної служби новий штраф становить 680 грн.

Пішоходів, які переходять дорогу в недозволеному місці, покарають штрафом у 255 грн (раніше — 51 грн). Порушення ПДР велосипедистам коштуватиме їм 340 грн. Якщо людина керувала двоколісним напідпитку і порушила правила, то заплатить 680 грн. Якщо ж велосипедист створить аварійну ситуацію — 850 грн.

Раніше у МВС повідомляли, що у 2021 році на дорогах України встановлять ще 220 камер фіксації порушень правил дорожнього руху. Система запрацює у всіх областях на тих ділянках доріг, де трапляється найбільше аварій.

Рада підвищила штрафи за порушення ПДР 16 лютого.