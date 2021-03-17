ВРП покарала суддю ВАКС за справу «плівок Вовка». Фото: volynnews.com

https://racurs.ua/ua/n151872-plivky-vovka-vrp-pokarala-suddu-antykorupciynogo-sudu.html

Ракурс

Вища рада правосуддя притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю Вищого антикорупційного суду Андрія Біцюка.

Цей служитель Феміди веде справу проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. До Біцюка Перша дисциплінарна палата ВРП застосувала попередження, хоча доповідач у справі виступав за догану із позбавленням доплат на місяць. Про це 17 березня повідомив «Центр протидії корупції» у Telegram.

Зазначається, що на суддю Антикорсуду поскаржилися адвокати та підозрювані у резонансній справі «плівок Вовка». Біцюка звинуватили у тому, що він нібито не перевірив, чи набули фігуранти справи статусу підозрюваних, коли продовжував строки розслідування у вересні 2020 року. Також він нібито неналежно повідомляв учасників справи про дату засідань.

Словом, ВРП мститься Біцюку за те, що продовжив розслідування і не захотів зливати справу ОАСК. І намагається вплинути на те, щоб сьогодні він відмовив НАБУ у продовженні строків слідства, — зазначили в ЦПК.



Як відомо, суддя ВАКС Андрій Біцюк відомий тим, що продовжив терміни розслідування справи ОАСК та дозволив НАБУ здійснити примусовий привід голови суду Павла Вовка. Антикорупційне бюро підозрює 12 осіб, зокрема голову ОАСК Павла Вовка та екс-керівника Державної судової адміністрації Зиновія Холоднюка у спробі захоплення державної влади, участі у злочинній організації та зловживанні впливом.

Нагадаємо, у грудні 2020 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду публічно поскаржилася на тиск з боку Вищої ради правосуддя. У ВАКС зазначили, що один із членів ВРП намагався отримати копії матеріалів справи, яку ще розглядають.