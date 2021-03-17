У Мін’юсті розповіли про долю партії і YouTube-каналу Шарія

https://racurs.ua/ua/n151871-u-min-usti-rozpovily-pro-dolu-partiyi-i-youtube-kanalu-shariya.html

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Про долю партії і YouTube-каналу скандального проросійського відеоблогера Анатолія Шарія розповів очільник Міністерства юстиції України Денис Малюська. За його словами, нині відкрито провадження щодо так званого «продажу партії» (внесення змін до реєстраційних даних політсили, а також підробки підписів).

СБУ надали свою інформацію про відеоролики Шарія. Експерти дійшли висновку, що метою таких роликів є підрив безпеки держави, розпалювання міжнаціональної ворожнечі і ряд інших цілей, заборонених для діяльності партій, — розповів Малюська в інтерв’ю «Українським новинам».

Міністр додав, що матеріали СБУ щодо держзради Шарія стали основою матеріалів для позовної заяви Мін’юсту.

Ми зараз готуємо клопотання, попросимо провести ще одну експертизу — аналіз роликів, — зазначив чиновник.

Глава Мін’юсту також не виключив можливості блокування YouTube-каналу Анатолія Шарія.

Теоретично так. Але YouTube-канал ведеться не українською компанією, тому це точно буде непросто. Зможуть — не зможуть це зробити — питання не зовсім однозначне, але певна вірогідність існує, що таке трапиться, — додав Малюська.

Він зауважив, що наразі надійшли обґрунтовані матеріали лише стосовно «Партії Шарія».