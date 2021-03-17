В Минюсте рассказали о судьбе партии и YouTube-канала Шария

https://racurs.ua/n151871-v-minuste-rasskazali-o-sudbe-partii-i-youtube-kanala-shariya.html

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О судьбе партии и YouTube-канала скандального пророссийского видеоблоггера Анатолия Шария рассказал глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська. По его словам, сейчас открыто производство о так называемой «продаже партии» (внесении изменений в регистрационные данные политсилы, а также подделке подписей).

СБУ предоставила свою информацию о видеороликах Шария. Эксперты пришли к выводу, что цель таких роликов — подрыв безопасности государства, разжигание межнациональной розни и ряд других целей, запрещенных для деятельности партий, — рассказал Малюська в интервью «Українським новинам».

Министр добавил, что материалы СБУ о госизмене Шария стали основой материалов для искового заявления Минюста.

Мы сейчас готовим ходатайство, попросим провести еще одну экспертизу — анализ роликов, — отметил чиновник.

Глава Минюста также не исключил возможности блокирования YouTube-канала Анатолия Шария.

Теоретически да. Но YouTube-канал ведется не украинской компанией, так это точно будет непросто. Смогут — не смогут это сделать — вопрос не совсем однозначен, но определенная вероятность существует, что такое случится, — добавил Малюська.

Он отметил, что сейчас поступили обоснованные материалы только в отношении «Партии Шария».