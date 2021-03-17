Первый ребенок с антителами к коронавирусу родился в США

Младенец. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151870-pervyy-rebenok-s-antitelami-k-koronavirusu-rodilsya-v-ssha.html

Ракурс

Ребенок с антителами к коронавирусу впервые родился в США. Американские врачи утверждают, что ребенка родила женщина из южной Флориды, которая получила одну дозу вакцины против коронавируса во время беременности.

Исследователи проанализировали кровь из пуповины ребенка, и обнаружили антитела. Об этом сообщает The Guardian.

Сообщается, что ученые обнаружили потенциал для защиты и снижения риска заражения коронавирусом с помощью вакцинации матерей, но пока необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, защищены ли дети этими антителами.

Это один маленький случай, когда тысячи и тысячи младенцев будут рождены от вакцинированных матерей. Дальнейшие исследования должны определить, как долго продлится эта защита. Они также должны определить, сколько антител могут циркулировать у ребенка, чтобы обеспечить ему защиту, — добавили педиатры.

Напомним, ранее мы сообщали, что существует определенная вероятность того, что человек может получить первую дозу вакцины уже инфицированным в стадии инкубационного периода, когда симптомы болезни еще не успели развиться. Также есть вероятность заразиться коронавирусом после проведения вакцинации — до того момента, пока организм не выработает иммунитет. Как известно, организм нарабатывает иммунитет минимум три недели.