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Ракурс
Немовля. Фото: Istock

Перша дитина з антитілами до коронавірусу народилася у США

17 бер 2021, 15:34
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Дитина з антитілами до коронавірусу вперше народилася у США. Американські лікарі стверджують, що дитину народила жінка з південної Флориди, яка отримала одну дозу вакцини проти коронавірусу під час вагітності.

Дослідники проаналізували кров з пуповини дитини, і виявили антитіла. Про це повідомляє The Guardian.

Повідомляється, що вчені виявили потенціал для захисту і зниження ризику зараження коронавірусом за допомогою вакцинації матері, але наразі необхідні подальші дослідження, щоб визначити, чи захищені діти цими антитілами.


Це один маленький випадок, коли тисячі й тисячі немовлят будуть народжені від вакцинованих матерів. Подальші дослідження повинні визначити, як довго триватиме цей захист. Вони також повинні визначити, скільки антитіл має циркулювати у дитини, щоб забезпечити їй захист, — додали педіатри.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що існує певна ймовірність того, що людина може отримати першу дозу вакцини вже інфікованою у стадії інкубаційного періоду, коли симптоми хвороби ще не встигли розвинутися. Також є вірогідність інфікуватися коронавірусом після проведення вакцинації — до того моменту, поки організм не випрацює імунітет. Як відомо, організм напрацьовує імунітет щонайменше три тижні.

Джерело: Ракурс


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