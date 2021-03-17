В Україні посилюють боротьбу з лісовими пожежами

https://racurs.ua/ua/n151869-borotba-z-lisovymy-pojejamy-posyluietsya-scho-peredbachaie-opublikovanyy-zakon.html

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17 березня 2021 року опубліковано закон № 1259-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, на торфовищах та землях інших категорій».

Положення цього закону спрямовані на боротьбу з лісовими пожежами.

Зокрема, забороняється спалювати суху рослинність або її залишки в прибережних смугах річок, водойм, на островах, зайнятих лісами, берегових смугах і смугах відведення навколо водойм, захисних смугах уздовж морів та заток.

У разі порушення заборони, винні будуть нести адміністративну або кримінальну відповідальність, залежно від наслідків пожежі.

При цьому новий закон покладає обов’язок щодо запобігання пожежам не тільки на власників земельних ділянок, а й на їх орендарів.

Землекористувачі тепер зобов’язані самостійно косити та орати землі, які прилягають до торфовищ, полезахисних лісових смуг лугів, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, в смугах відводу автомобільних доріг і залізниць.

Скошену траву землекористувачі також повинні будуть прибрати для уникнення її займання.

Попри те, що законопроектом передбачалося також збільшення штрафів за спалювання і знищення захисних і лісових насаджень, опублікований закон таких змін не містить.

На сьогоднішній день розмір штрафів за спалювання і знищення захисних і лісових насаджень складає від 510 до 1020 гривень.

Закон № 1259-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, на торфовищах та землях інших категорій» набуде чинності 17 червня 2021 року.